2019/12/25 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر المستقلة وثيقة صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.وجاء في نص الوثيقة “الاخوة في تحالف البناء..أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الاكبر، ولكون الظروف غير مؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفض الجماهير .. قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفض الجماهير .. قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).