2019/12/25 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن الفتح قصي عباس الشبكي، اليوم الأربعاء، إقرار قانون الانتخابات إنجازاً تاريخياً ويلبي طموح العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح : قانون الانتخابات يدعم الكفاءات ويحد من الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح : قانون الانتخابات يدعم الكفاءات ويحد من الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).