عبد الحسين عبطان يردّ على أنباء ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء

2019/12/25 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، على أنباء ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال عبطان في صفحته على "فيسبوك"، إنه "لم يرشح لمنصب وليس مسؤولاً عن ما يقال أو يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، "أن كمواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث".

يتبع.......

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كشف النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، ‏الأربعاء‏ (25‏ كانون الأول‏ 2019)، عزم تحالف البناء ارسال كتاب الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح اسعد العيداني الى منصب رئاسة الوزراء.

وقال عواد في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم-بغداد

هنأ الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019) المسيحيين بأعياد الميلاد.

وقال الخزعلي، في التهنئة: "نهنئكم أيها الاخوة في الخلق، والوطن، نهنئكم بعيد ميلاد مجيد، تسوده المحبة والسلام، وع

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من سبعة ملايين دينار مزور.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر 7 ملايين دينار عراقي مزور

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