سوريا والعراق يبحثان تنشيط حركة النقل البري بينهما

2019/12/25 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، مع سفير سوريا في العراق صطام جدعان الدندح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها....

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