طبقة الأوزون متضررة جدا

2019/12/25 | 11:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة ليدز البريطانية أن ارتفاع تركيز ثلاثي كلورو فلورو الميثان (CFC-11) في الغلاف الجوي مؤخرا، سيلحق ضررا بالغا في ثقب طبقة الأوزون في منطقة القطب الجنوبي.ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين استخدموا نموذجا مفصلا لانبعاث المواد الكيميائية إلى الغلاف الجوي، بهدف تحديد تأثيرها في طبقة الأوزون.ويذكر أن إنتاج ثلاثي كلورو فلورو الميثان

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