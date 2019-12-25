هيئة المنافذ: ضبط مسافر عراقي بحوزته أموال مزورة في منفذ الشلامجة

2019/12/25 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته أكثر من سبعة ملايين دينار عراقي مزور.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه تم “ضبط مسافر عراقي قادم من إيران، بحوزته أكثر 7 ملايين دينار عراقي مزور، بالتعاون مع شرطة الجمارك”.وأضافت الهيئة، أنه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق

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