فالفيردي يجهز مفاجأة للسوبر الإسباني

2019/12/25 | 11:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتزم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، منح الراحة لنجمه، خلال منافسات بطولة السوبر الإسباني، التي ستقام بنظامها الجديد على الأراضي السعودية، من 8 إلى 12 يناير/كانون ثان المقبل.

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