إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع نجم دورتموند

2019/12/25 | 11:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يخطط إنتر ميلان للتعاقد مع أحد نجوم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لتقرير صحفي.

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