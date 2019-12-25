مديرية مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في2019

2019/12/25 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلنت اليوم الأربعاء مديرية مكافحة المتفجرات، معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في عام 2019.وقالت المديرية في بيان تابعته المستقلة تضمن حصيلة نشاطاتها لسنة ٢٠١٩ في عموم العراق إنه تمت “معالجة 1425 عبوة ناسفة، و50 عبوة لاصقة”.وأضافت المديرية في بيانها، إلى “معالجة 14 عجلة مفخخة، و39 حزاماً ناسفاً، وأربعة […]

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