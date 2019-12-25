2019/12/25 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، أبرز إيجابيات وسلبيات قانون الانتخابات الجديد الذي تم التصويت عليه في البرلمان خلال جلسته الأخيرة.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر، ان قانون الانتخابات الجديد يؤخذ عليه إغفال مطلب تقليص عدد اعضاء البرلمان، كما انه لم يشترط التصويت البايومتري، باعتباره الضامن للحد من التزوير المحتمل، إذا ما استخدمت البطاقة الالكترونية، فضلا عن ان القانون لم يحدد موعد الانتخابات واكتفى بوصفها بالمبكرة.

واضاف الكربولي، ان ما يحسب للقانون دعمه للمنتج السياسي الوطني وانهاء تأثير المنتجات السياسية التي صنعت خارج العراق، مختتما تغريدته بوسم، نحو منتج سياسي وطني مخلص.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: القانون الجديد أغفل مطلب تقليص عدد أعضاء البرلمان ولم يحدد موعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: القانون الجديد أغفل مطلب تقليص عدد أعضاء البرلمان ولم يحدد موعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).