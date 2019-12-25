عبطان: لم ارشح لأي منصب وتركت السياسة بقناعة تامة

2019/12/25 | 11:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةاكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، بأنه لم يرشح لأي منصب، مبيناً بانه ترك السياسة بقناعة تامة، في اشارة الى طرح اسمه...

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