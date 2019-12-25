مدونة طارق حرب.. جميعكم لن تصلوا البرلمان طبقاً للقانون الجديد

2019/12/25 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: طارق حرب هذا ما يمكن قوله لكم اذ ان أغلبكم أو جميعكم لن يفوز بالانتخابات لأنكم وطنيون جغرافياً وليس وطنيون مناطق صغيرة اذا ان ترشيح أي واحد منكم على المحافظة كدائرة انتخابية ممكن فوزكم ولكن ترشيحكم على المائة ألف فأنه حتماً لن يفوز فالواحد منكم معروف في المحافظة كدائرة ولكنه ليس معروفاً في دائرته […]

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