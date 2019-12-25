مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 1425 ناسفة و14 مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في 2019

2019/12/25 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في عام 2019.

وقالت المديرية في بيان تضمن حصيلة

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