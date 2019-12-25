عودة نصف نازحي ابي صيدا بعد 24 ساعة على خطة فرض القانون

2019/12/25 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الاربعاء، عن عودة نصف نازحيي الناحية بعد 24 ساعة على تطبيق

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