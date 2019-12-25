وسيلة إيضاح مبتكرة لدرس في علم التشريح

2019/12/25 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت المعلمة الإسبانية فيرونيكا دوكي، وهي بلباس مرسوم عليه عضلات وأعضاء جسم الإنسان الداخلية، درسا توضيحيا في علم التشريح لطلاب الصف الثالث الابتدائي، أبهرهم وصدمهم في نفس الوقت.وقد نشر زوجها صورها مشيرا إلى أن فيرونيكا دوكي لبست بدلة تشريح جسم الإنسان.وقد حجزت هذه البدلة من AliExpress بمجرد أن شاهدت الاعلان التجاري عنها.ويضيف

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