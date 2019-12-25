الأسهم اليابانية تنخفض ونيسان عند أقل مستوى في 8 أعوام

2019/12/25 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية وسط معاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات يوم الأربعاء، فيما سجل سهم نيسان أقل مستوى في ثمانية أعوام بعد أن قرر مسؤول تنفيذي كبير مكلف بقيادة مساعي تعافي الشركة التي تعاني من مش

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