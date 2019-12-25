لليوم الثالث.. الدولار يرتفع امام الدينار العراقي

2019/12/25 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (25 كانون الاول 2019).

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