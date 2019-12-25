2019/12/25 | 11:28 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (25 كانون الاول 2019).
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث.. الدولار يرتفع امام الدينار العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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