روسيا تدرس إصدار سندات دولية بعملة غير الدولار في 2020

2019/12/25 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا قد تصدر سندات دولية في 2020 ستكون مقومة بعملة غير الدولار الأمريكي.

وأبلغ سيلوانوف الصحفيين "روسيا ترى امكانية للاقتراض من الأسواق الخارجية في 2020 بعملة مختلفة عن الدولار".

وبعد نجاحها في إصدارات دولية لسندات مقومة بالدولار في 2019، تحتاج روسيا لإعادة التفكير في خططها للاقتراض الخارجي بعد جولة أخرى من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة على موسكو.

وفي آب، حظرت الولايات المتحدة على البنوك الأمريكية شراء السندات الدولية السيادية بشكل مباشر من روسيا لمعاقبة موسكو على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.



ونفت موسكو ارتكاب أي مخالفات.

وقال كونستانتين فيشكوفسكي رئيس ادارة ديون الدولة بوزارة المالية الروسية لرويترز في وقت سابق هذا العام إن العقوبات التي بدأ سريانها في 26 آب لن تلغي خطة الوزارة للاقتراض من الخارج.

وأضاف أن من المرجح أن تبقي روسيا على خطتها للاقتراض الخارجي للعام 2020 عند ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس مستوى الاقتراض في 2019.

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