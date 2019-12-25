2019/12/25 | 11:30 - المصدر: سومر نيوز
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عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات سيمنح المتنفذين سلطة مطلقة بالتزوير) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، عن وجود خلل في قانون الانتخابات الجديد،مبينة ان القانون سيمن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات سيمنح المتنفذين سلطة مطلقة بالتزوير) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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