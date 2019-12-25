روسيا: استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة خطر يهدد العالم

2019/12/25 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاربعاء، أن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزيد ليس فقط في سوريا، بل وأيضا في أي بلد من العالم.

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