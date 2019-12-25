الشباب والرياضة تحدد موعد انطلاق بطولة كأس الوزارات لخماسي الكرة

2019/12/25 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق بطولة كأس الوزارات لخماسي كرة القدم بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.

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