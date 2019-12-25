بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية بشأن تشكيل لجنة للتحقيق بخطف واغتيال ناشطي التظاهرات

2019/12/25 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قدم عدد من النواب، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، طلباً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بجرائم الخطف والقتل للناشطين المدنيين.

وتضمنت الوثائق التي تلقتها (بغداد اليوم): "شهدنا في الآونة الأخيرة جرائم قتل وخطف للناشطين المدنيين في عدد من محافظات العراق، الامر الذي أدى الى زيادة الغضب الجماهيري في الشارع العراقي، وتدهور الوضع الأمني، وانتشار حالة من الرعب بين صفوف الكوادر والكفاءات العراقية".وطالب النواب الموقعون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق بالجرائم أعلاه وفقاً للمادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وكذلك الاستعانة بخبراء وفق المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، من أجل تسليط الضوء أكثر على حيثيات القضايا المعروضة ومن اجل سلامة التحقيق والوصول الى الحقائق المطلوبة".

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن كوتا الشبك، قصي عباس، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، أن تحالف البناء سحب ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل، من منصب رئاسة مجلس الوزراء، لعدة أسباب.

وقال عباس في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البناء سحب

بغداد اليوم-بغداد

أصدر ديوان الوقف السني، كتابا يقضي بإعفاء وكيلين من منصبيهما، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لهما.

وتضمن كتاب صادر عن رئاسة الديوان اعفاء مهدي صالح المشهداني، من منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الإدارية والمالية وكالة، وسعد حميد كميش

بغداد اليوم-بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، تصديها لكل خرق يمس حقوق المكونات، منوهة إلى ترسيخها الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس السامو

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