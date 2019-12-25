سائرون يكشف عن توجه جديد لاختيار رئيس وزراء العراقي

2019/12/25 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون في العراق رياض المسعودي، الأربعاء، أن الاتجاه العام لاجتماع رؤساء الكتل السياسية يوم امس نحو تسمية شخصية غير جدلية بصلاحيا...

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