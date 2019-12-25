سعيد الوجاني - المغرب يتسول // Le Maroc se mendicité

2019/12/25 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني المجتمع ( المدني ) بصدد انشاء صندوق سماه ب " صندوق مكافحة السرطان " ، وهو بصدد تتميم الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص .فعندما يلتجأ مرضى السرطان ، ومرضى القلب ، والكبد ، وكل الامراض الخطيرة ، لتسول المحسنين للتكفل بعلاجهم ، وفي غياب الدولة البوليسية الناهبة ، والفاسدة ،التي تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر، وتجتهد اكثر من اللازم كدولة اكثر من قمعية ، في فبركة المحاضر البوليسية المزورة ، للإيق......

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