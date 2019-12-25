أمير أمين - حول مواقف الحزب الشيوعي العراقي من إنتفاضة تشرين.. 1من 2

2019/12/25 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمير_أمين تابع الحزب الشيوعي ويتابع وبقلق بالغ وبإهتمام كبير الوضع في العراق من خلال الانتفاضة الجماهيرية العارمة التي اندلعت احداثها في الأول من شهر تشرين الأول ولا زالت متقدة وبشكل متصاعد وفي كل يوم وكانت في بدايتها تطالب بتحسين ظروف المعيشة والقيام بإصلاحات لمواجهة الفساد المستشري , الى أن تطورت الى انتفاضة جبارة لتغيير الطبقة السياسية برمتها وطبيعة النظام الذي يقود البلاد ..وقبيل يوم الأول من تشرين الذي......

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