بعد فضيحتها بــ فيديوهات

2019/12/25 | 12:15 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

شهد العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يقوم ببطولته النجم المصري تامر حسني، الظهور الأول للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في مصر باسم "جوهرة" بعد أنباء القبض عليها على خلفية أزمة الفيديوهات المسربة المثيرة التي تتضمن إيحاءات وسلوكيات جنسية برفقة زوجها الشاب...

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