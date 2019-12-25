2019/12/25 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هنأ السفير الكندي في العراقي، اولريك شانون ،اليوم الاربعاء، الشعب العراقي باعياد الميلاد، مبينا ان هذا اول عيد له في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الكندي في العراق: اول عيد ميلاد لي في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الكندي في العراق: اول عيد ميلاد لي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).