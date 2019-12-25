الوقف السني يعفي وكيلين من منصبيهما(وثيقة)

2019/12/25 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ديوان الوقف السني، كتابا يقضي بإعفاء وكيلين من منصبيهما، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لهما.وتضمن كتاب صادر عن رئاسة الديوان اعفاء مهدي صالح المشهداني، من منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الإدارية والمالية وكالة، وسعد حميد كميش من منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية وكالة، وتلغى الصلاحيات الممنوحة لهما.

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