تحديد موعد المباشرة بمشروع القطار المعلق في بغداد

2019/12/25 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الأربعاء، عن إحالة مشروع القطار المعلق الى شركة أولستول الفرنسية، فيما اشارت الى قرب العمل به.

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