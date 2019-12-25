ليفربول يفاوض نجم ريال مدريد

2019/12/25 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد مفاوضات سرية وسريعة، تلقى ليفربول الإنجليزي ردا من نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل كاسيميرو، برفض الانضمام إلى بطل أوروبا خلال الصيف المقبل.

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