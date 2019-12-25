المنافذ : ضبط مسافر عراقي قادم من إيران بحوزته أموال مزورة

2019/12/25 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسقتلة … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته أكثر من سبعة ملايين دينار عراقي مزور.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه تم “ضبط مسافر عراقي قادم من إيران، بحوزته أكثر 7 ملايين دينار عراقي مزور، بالتعاون مع شرطة الجمارك”.وأضافت الهيئة، أنه “تم إحالة ما […]

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