عبد الحسين عبطان “لم ارشح لمنصب وترك السياسة والعمل الحكومي”

2019/12/25 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..علق عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق، اليوم الأربعاء، على أنباء افادت بترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبل، مؤكدا أنه لم يرشح لمنصب وترك السياسة والعمل الحكومي.وقال عبطان في تعليق له على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، ردا على انباء ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة “أكرر وأعيد بأني لم أرشح لمنصب ولست مسؤولا عن […]

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