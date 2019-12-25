2019/12/25 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطورت التكنولوجيا الحديثة في العديد من المجالات بالآونة الأخيرة وخاصة في مجال الطب، إذ بات الأطباء يستخدمون الروبوتات لإجراء الجراحات المعقدة بأساليب أكثر أمانا، لكن هذا التطور لم يقتصر على الإنجازات داخل غرفة العمليات، بل خارجها أيضا.باتت الأطراف الاصطناعية المتطورة قادرة اليوم على تغيير حياة العديد من المعاقين، بعد أن طور الباحثون أذرعا روبوتية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأذرع الروبوتية لذوي الإعاقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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