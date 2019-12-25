مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 1425 عبوة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في 2019

2019/12/25 | 12:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في عام 2019.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "حصيلة نشاطاتها لسنة ٢٠١٩ في عموم العراق كانت معالجة 1425 عبوة ناسفة، و50 عبوة لاصقة".

واشارت المديرية في بيانها، إلى "معالجة 14 عجلة مفخخة، و39 حزاماً ناسفاً، وأربعة منازل مفخخة، و4280 ذخيرة".

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