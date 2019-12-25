اسرائيل: لن نسمح لإيران بالتواجد عسكريا في العراق وسوريا

2019/12/25 | 12:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتواجد عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق.

وقال كوخافي أنه في الحرب المقبلة "سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة".

وأضاف، في ندوة خاصة في ذكرى وفاة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، أنه "في الحرب المقبلة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة وأيضا سنستهدف بنية الدولة أو الكيان الذي يسمح للإرهاب بالعمل ضدنا".

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