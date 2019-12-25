2019/12/25 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني امرأة أمريكية من حالة جلدية نادرة حيث يأكل جسمها اللحم، وهي تختلف تماما عن الإصابة بسرطان الجلد، المعروف بأنه نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، تسمى حالة الشابة الأمريكية مرسيدس ميشالسكي (26 سنة)، “تقيح الجلد الغنغريني”، الذي يؤدي إلى نمو القروح الكبيرة المفتوحة في جميع أنحاء الجسم وتلف جلدها وأنسجتها، وهو ما يجعلها غير قادرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة تعاني مرضا جلديا نادرا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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