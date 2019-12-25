2019/12/25 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، انه سيتم قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس، فيما اشارت الى ان القطع سيكون جزئيا.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “قطع مجسر ملعب الشعب بشكل جزئي غدا الخميس الساعة 10 صباحاً”، مبينة ان “ذلك جاء لإطلاق المرحلة الثانية من اعمال الصيانة والتي تتضمن صيانة المفاصل الحديدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).