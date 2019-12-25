2019/12/25 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جددت المرجعية الدينية العليا، اليوم الأربعاء، مساندتها للكتلة النيابية الأكبر في اختيار رئيس الوزراء، فيما أكدت أنه ليس للآخرين حق برفض مرشح الكتلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تذكر بمساندتها للكتلة الأكبر وتؤكد: ليس للآخرين حق برفض مرشحها لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تذكر بمساندتها للكتلة الأكبر وتؤكد: ليس للآخرين حق برفض مرشحها لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).