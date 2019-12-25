برلماني لـ

2019/12/25 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، سعد الخزعلي، أن بعض الأسماء التي طرحت لرئاسة الوزراء مجرد استهلاك إعلامي.





وقال الخزعلي في تصريح لـ"العهد نيوز"

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