2019/12/25 | 12:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابية تتوقع سقوط الكثير من الاحزاب بناءً على قانون الانتخابات الجديد ولكن بشرط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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