2019/12/25 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح الادعاء العام في مدينة فرنكفورت الألمانية تحقيقات مع طبيب من ولاية ****ونيا – أنهالت، بتهمة القتل جراء الإهمال، عقب وفاة امرأة أجرى لها عملية تجميل.وقالت متحدثة باسم الادعاء العام،، إن الطبيب أجرى عملية بمفرده ومن دون رقابة كافية للمرأة في نهاية تشرين الثاني الماضي بإحدى العيادات في فرنكفورت، موضحة أنّ الأمر يتعلق بجراحتي تجميل.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحقيق مع طبيب في ألمانيا بتهمة قتل امرأة خلال عملية تجميل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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