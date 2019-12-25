تصريح ناري من اسرائيل: الحرب الاهلية ستشتعل بالعراق وسنتدخل في المناطق المأهولة

2019/12/25 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق.وقال كوخافي في ندوة خاصة في ذكرى وفاة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، إنه “عندما تشتعل حرب أهلية في العراق، الذي أصبح منطقة بلا سيادة وفيلق القدس ينشط هناك […]

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