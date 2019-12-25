غداً.. البرلمان يصوت على مشروع قانون الخدمة المدنية

2019/12/25 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسة رقم (26) والمقرر انعقادها يوم غدٍ الخميس.

وقال مجلس النواب في بيان له، الأربعاء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "جدول أعماله للجلسة القادمة يتضمن التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، والمقدم من اللجنة المالية والقانونية، والذي يضم 100 مادة".





وأضاف أنه "من المقرر مناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، المقدم من اللجنة المالية وبواقع 4 مواد".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة القادمة مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

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