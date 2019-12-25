السهيل ينسحب من المنافسة: الظروف غير مواتية

2019/12/25 | 12:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقدم وزير التعليم العالي والمرشح لرئاسة الوزراء قصي السهيل، اعتذاره بشأن التكليف بتولي منصب رئاسة الوزراء، خلفًا للمستقيل عادل عبدالمهدي بعد رفض شعبي في ساحات الاحتجاج.

قصي السهيل للبناء: أثمن عاليًا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر ولكون الظروف غير مواتية ومهيئة بحسب تقديرنا في مثل هذا التكليف

وبحسب وثيقة صادرة عن السهيل حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، قال فيها مخاطبًا تحالف البناء، "أثمن عاليًا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيئة بحسب تقديرنا في مثل هذا التكليف".

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أضاف السهيل "ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه راجين لكم الموفقية باختيار من ترونه مناسبًا بعيدًا عنا".

كان تحالف البناء كان قد أرسل كتابًا رسميًا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، يتضمن ترشيح قصي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء، ما تسبب برفض شعبي عارم ورفعت صور السهيل في ساحات التظاهر بعموم العراق.

كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قال في تغريدة عبر "تويتر": "أيها الأخوة في (كتلة البناء)، أيها الأخ (قصي السهيل)، احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم". وشدد الصدر، أن ذلك "هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع"، مؤكدًا أن "الشعب هو الكتلة الأكبر"، لتحذف التغريدة بعدها لأسباب مجهولة.

ومنذ تقديم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استقالته في مطلع كانون الأول/ديسمبر، لا يزال طرح الأسماء مستمرًا في الأروقة السياسة، وبالوقت الذي ترفض فيه ساحات الاحتجاج أي مرشح خارج المواصفات التي طرحتها، يتمسك تحالف البناء بترشيح قصي السهيل، وهو الأمر الذي أصبح صعبًا بعد أن "انقلبت" القوى السنية على الاتفاقات داخل تحالف البناء، بحسب مراقبين.

تمسك تحالف البناء بقصي السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء إلى آخر لحظة بالرغم من رفض الصدر والمرجعية وأطراف أخرى لترشيح ما سمي بـ"المجرب"

كان المتحدث باسم تحالف البناء، أحمد الأسدي، قال ببيان صدر في 24 كانون الأول/ديسمبر، إن "تحالفه سيحسم ملف مرشحه لرئاسة الحكومة، بشكل نهائي بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر"، مؤكدًا "امتلاك وثائق تثبت أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب رسميًا"، فيما لفت إلى أن "في جعبة تحالفه أسماء بديلة يمكن طرحها، لكنه متمسك بترشيح قصي السهيل".

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