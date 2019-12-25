رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: العراق أصبح بلا سيادة وفيلق القدس ينقل أسلحة متقدمة فيه

2019/12/25 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، أن العراق أصبح بلا سيادة، مشيراً الى أن فيلق القدس ينقل "أسلحة" متقدمة الى هناك، على حد قوله.

ونقل موقع "روسيا اليوم" قول كوخافي، إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق"، مضيفاً أنه "بالحرب المقبلة سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة".

وأكمل قائلاً: "عندما تشتعل حرب أهلية في العراق، الذي أصبح منطقة بلا سيادة وفيلق القدس ينشط هناك حيث يتم نقل أسلحة متقدمة إلى هناك، لا يمكن أن نترك هذا الأمر من دون معالجته، يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا، ولن نسمح لها بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق".

وفي سياق آخر، تابع كوخافي أن "هناك فرصة في قطاع غزة، بعد نتائج عملية "الحزام الأسود" لتصميم الواقع الأمني وجعله أكثر استقرارا".

وأضاف أنه "في الحرب المقبلة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة، وأيضا سنستهدف بنية الدولة أو الكيان الذي يسمح للإرهاب بالعمل ضدنا".

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وتضمنت الوثائق التي تلقتها (بغداد اليوم): "شهدنا ف

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وقال عباس في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البناء سحب

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وتضمن كتاب صادر عن رئاسة الديوان اعفاء مهدي صالح المشهداني، من منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الإدارية والمالية وكالة، وسعد حميد كميش

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