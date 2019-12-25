عندما تنعق الغربان..إعلام البترودولار وتظاهرات العراق

2019/12/25 | 12:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير يقطر كذبا وحقدا يتجاوزان كل الحدود المعقولة في الكذب والحقد، هو ذلك الذي بثه موقع "الخليج اونلاين" القطري الالكتروني، حول التظاهرات التي يشهدها...

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