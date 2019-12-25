2019/12/25 | 12:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن إسرائيل "لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق"، مضيفا أنه بالحرب المقبلة "سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة".

وقال كوخافي إنه "عندما تشتعل حرب أهلية في العراق، الذي أصبح منطقة بلا سيادة لا يمكن أن نترك هذا الأمر من...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل : سنضطر الى مهاجمة مناطق مأهولة من العراق وسوريا ، إن تموضع بها الجيش الايراني) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسرائيل : سنضطر الى مهاجمة مناطق مأهولة من العراق وسوريا ، إن تموضع بها الجيش الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).