السيد عمار الحكيم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ويأمل ان تسود لغة السلام على السلاح

2019/12/25 | 12:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، المسيحيين بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

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