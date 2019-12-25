المثنى.. اعتقال متهم يحمل سكين حاول اقتحام ساحة اعتصام الرميثة

2019/12/25 | 12:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة المثنى، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم حاول اقتحام ساحة قضاء الرميثة وبحوزته سكين.

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