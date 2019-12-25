قصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء

2019/12/25 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام للانباء، وثيقة صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.وجاء في نص الوثيقة “الاخوة في تحالف البناء..أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الاكبر، ولكون الظروف غير مؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم

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